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На Жигулевской ГЭС сократили выбросы воды, чтобы остановить обмеление Волги

Объем выброса воды уменьшили на станции до 4 400 куб. м/с

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Выбросы воды на Жигулевской ГЭС сократили на 6,4%, чтобы остановить снижение уровня Волги, по просьбе Минэкологии Татарстана. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков на прошлой неделе заявил о позиции региона по поводу необходимости сократить сбросы воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища на 28% (со значений 4 700 куб. м/ с до 3 400 куб. м/с), чтобы остановить дальнейшее снижение уровня воды в водохранилище.

Республику Татарстан активно поддержали представители Республики Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей и АО "Татэнерго" на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ).

"Меры уже предпринимаются, позиция республики была частично услышана на заседании, и по итогам МРГ Федеральным агентством принято решение о сокращении расходов через Жигулевский гидроузел [с 4 700 куб. м/с] до 4 400 куб. м/с", - сообщили в ведомстве.

При этом расходы через Волгоградский гидроузел сохранены в объеме 4 700-4 800 куб. м/с за счет сработки ресурсов Волгоградского водохранилища. Установленные режимы опубликованы на сайте Росводресурсов. Работа в данном направлении ведется постоянно.

Об уровне воды Куйбышевского водохранилища

По данным Минэкологии, в настоящее время уровень воды в Куйбышевском водохранилище по гидропосту Верхний Услон составляет 50,2 м по Балтийской системе координат (БС) при нормальном подпорном уровне 53 м БС. При этом минимальный навигационный уровень - 49,0 м БС, минимальный уровень предполоводной сработки - 48,0 м БС.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сообщило ТАСС, что маловодная ситуация в этом году обусловлена засушливым и жарким летом и низкой водностью в период с июня по октябрь включительно.

По данным Росгидромета, в июне суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил всего 59% нормы, в Куйбышевское водохранилище - 60% нормы. Такая ситуация сохранилась и в третьем квартале.

Поскольку Куйбышевское водохранилище - это основной регулятор стока всего Волжско-Камского каскада, его ресурсы используются в течение года для нужд различных отраслей народного хозяйства. Приоритеты использования водных ресурсов в различные периоды года определены Правилами использования водных ресурсов водохранилища, в соответствии с которыми осуществляется определение режимов его работы.

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