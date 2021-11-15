Конституционный суд рассмотрит жалобу одного из участников дела о пожаре в "Зимней вишне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит жалобу, поданную одним из участников уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", экс-главой ГУМЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым. В своем обращении Мамонтов оспаривает конституционность ряда статей российского уголовно-процессуального кодекса, дата рассмотрения жалобы пока не указана.

"Жалоба гражданина А. С. Мамонтова на нарушение его конституционных прав статьей 242 и частями первой и третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <…> принята к рассмотрению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС РФ в понедельник.

В своей жалобе экс-глава регионального ГУМЧС указывает на нарушение своих конституционных прав на объективное судебное разбирательство, поскольку из-за применения оспариваемых норм УПК РФ, в декабре 2020 года вопрос о продлении его ареста рассмотрел другой судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве находится уголовное дело, из-за "длительной нетрудоспособности" своей коллеги.

Как отметил Мамонтов, рассмотрение уголовного дела после смены судьи не началось заново, как того требует законодательство. В январе 2021 года рассмотрение дела продолжила та же судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве оно изначально находилось. Добиться отмены решения о продлении срока ареста в вышестоящих судах Мамонтову не удалось, он по-прежнему в СИЗО.

В ноябре Заводской районный суд города Кемерово приговорил восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" к срокам от пяти до 14 лет колонии общего режима. Дело, по которому проходит экс-глава ГУМЧС, еще рассматривается судом, ему вменили статьи "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.