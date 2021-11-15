Уйба сообщил, что Коми вышла на плато по заболеваемости COVID-19

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Республика Коми вышла на плато по заболеваемости COVID-19 и замерла на нем - большое количество людей ежедневно заражается и дает большой прирост. Снижения заболеваемости пока нет, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"За сутки у нас 383 случая коронавируса, вчера было 385. Пока реального движения на снижение нет. Как говорят ученые, мы вышли на плато и на нем замерли. Это происходит, когда большое количество людей заражается и дает такой прирост. Больше всего заболевших дают Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск и Сосногорский район. Умерли за сутки 18 человек, из них не было ни одного вакцинированного", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

На данный момент развернуто 2 712 коек, из них занято 2 032, запас в 20% выдерживается. На сегодня 297 334 человека завершили вакцинацию. Запас вакцины пополнился за выходные дни на 7,8 тыс. доз препарата "Спутник V", общий запас составляет более 123 тыс. доз, сообщил руководитель региона.

На 15 ноября в Коми выявлено 84 836 заразившихся, выздоровели 70 955 человек, умерли 2 102. Привились первым компонентом вакцины более 325 тыс. человек, или почти 52% взрослого населения региона. С 8 ноября расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код либо справки вакцинированного, переболевшего, ПЦР-тест.