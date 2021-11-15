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Следующая церемония вручения премии ЮНЕСКО им. Менделеева пройдет в России

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравил лауреатов премии 2021 года - российского химика Юрия Оганесяна и его итальянского коллегу Винченцо Бальцани

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения международной премии ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева в области естественных наук 2022 года пройдет в России. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая в понедельник на первой церемонии вручения данной премии в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.

"В следующем году церемония вручения премии состоится в России. Надеюсь, что пандемия не сможет нарушить наших планов и, пользуясь случаем, приглашаю всех, дорогие друзья, принять участие во второй торжественной церемонии. Будем рады видеть каждого в нашей гостеприимной стране", - сказал он.

Министр поздравил лауреатов премии этого года - российского химика Юрия Оганесяна и его итальянского коллегу Винченцо Бальцани. "Считаю, что премия является достойным признанием ваших заслуг и достижений. Уверен, что ваш яркий вклад в прогресс человечества станет маяком для новых поколений молодых ученых и исследователей", - сказал он. Фальков выразил надежду, что данная церемония заложит фундамент и станет доброй традицией для чествования великих ученых и современников.

О премии

Международная премия ЮНЕСКО - России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством РФ.

В этом году, объявленном в России Годом науки и технологий, Международная премия им. Менделеева вручается впервые. Каждый лауреат получит финансовую премию в размере $250 тыс., золотую медаль и диплом.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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