Правительство Украины выделило $2,5 млн для выявления штамма "дельта" в регионах

"Для выявления штамма коронавируса "дельта" региональным центрам контроля и профилактики кабинет министров выделил 67,5 млн гривен. Такое решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания Совета нацбезопасности и обороны", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что средства будут направлены на закупку 4,5 тыс. наборов тест-систем, что позволит провести 450 тыс. исследований для идентификации этого штамма. "В среднем речь идет о 150 тыс. исследований в месяц", - пояснили в Минздраве.

Отмечается, что ранее Центр общественного здоровья (ЦОЗ) уже получил наборы для идентификации дельта-штамма. "В рамках осуществления рутинного эпиднадзора за COVID-19 еженедельно из всех регионов Украины в ЦОЗ поступают образцы для идентификации указанного штамма. Однако для более эффективного контроля за эпидемической ситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма на региональных уровнях", - уточнили в ведомстве.

Ранее кабмин выделил для медицинских учреждений, проводящих предварительную диагностику COVID-19, 150 млн гривен (около $5,7 млн).

На данный момент на Украине 17 областей, а также Киев находятся в красной зоне эпидемической опасности, где выше всего уровень заболеваемости и действуют самые строгие ограничения. Еще по три области находятся в оранжевой и желтой зонах. Ранее в понедельник стало известно, что с 18 ноября в красную зону перейдет еще одна область страны. В начале месяца министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что страна находится на пике заболеваемости. По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 10 802, госпитализированы 2 798 человек, 442 умерли от осложнений. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 3,2 млн случаев инфицирования, более 2,6 млн человек выздоровели, от вызванных болезнью осложнений умерли 77 147 человек.