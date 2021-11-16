В Москве пройдет Международная конференция о роли СМИ в противодействии терроризму

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские и иностранные журналисты, эксперты медиаотрасли, представители силовых структур и государственных ведомств примут участие в XVII международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму, которая откроется в Москве во вторник. Об этом сообщили в Международной академии телевидения и радио (IATR), которая является организатором мероприятия.

"В этом году в рамках конференции на пленарных заседания и круглых столах будут рассмотрены такие важные темы как международная журналистская солидарность и сотрудничество в противодействии идеологии терроризма, борьба с терроризмом в условиях широкого использования искусственного интеллекта в новых медиа, современная система подготовки профессиональных журналистов и регулирования информационного поля как фактор борьбы с распространением идеологии терроризма, кибербезопасность в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники обсудят роль аналитической и расследовательской журналистики в современных условиях и вопросы сетевой безопасности.

Конференцию откроют руководитель дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России, председатель правления IATR Леонид Млечин и секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян.

Также ожидаются выступления представителей Совета Федерации РФ, российских и иностранных СМИ, общественных организаций, МВД России, Российской академии наук, иностранных научных институтов, а также экспертов из более чем 10 стран мира.

Отмечается, что мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате и с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Конференция организована при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.