Глава Камчатки предложил сразу выдавать QR-код гражданам, вакцинированным "Спутником Лайт"

"Я поставил два вопроса, по которым получил поддержку Юрия Петровича Трутнева. Первый касается оперативности получения QR-кодов тем, кто вакцинируется "Спутником Лайт". Дело в том, что в последние дни мне на эту тему поступало много жалоб и обращений. С 11 ноября срок действия QR-кода при вакцинации "Спутником Лайт" начинается только через 21 день после прививки. Я считаю эту ситуацию неправомерной, и поэтому обратился в Минздрав России и в ближайшее время по поручению Юрия Петровича Трутнева ответ будет дан", - приводятся в сообщении слова Владимира Солодова.

Вторым вопросом обсуждения на уровне полпредства стало создание врачебной комиссии, которая должна будет обеспечить права тех, кто переболел, но не внесен в официальную систему. "Считаю, что на переходный период до 1 февраля 2022 года данная категория наших граждан не должна быть ограничена в правах, должна иметь те же права, что и переболевшие", - сказал Солодов.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,5 тыс. пациентов выздоровели, 471 умер. Вакцинированы полностью более 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября. Двумя дозами вакцины привиты порядка 85 тыс. человек.