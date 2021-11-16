В Бурятии смягчили введенные из-за коронавируса ограничения для детей

ТАСС, 16 ноября. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ, который смягчает введенные из-за коронавируса ограничения для детей и подростков. В частности, детям разрешили посещать учреждения дополнительного образования в торговых центрах, сообщила журналистам во вторник председатель гражданско-правового комитета администрации главы и правительства республики Валерия Халтакшинова.

"Подростки в возрасте от 15 до 18 лет включительно могут посещать объекты розничной торговли непродовольственными товарами - как расположенные внутри торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, так и в отдельно стоящих зданиях. Кроме того, дети до 18 лет получили право посещать учреждения дополнительного образования, которые расположены внутри торговых центров, в соответствии с порядком, который утвердит администрация этого торгового комплекса совместно с организацией дополнительного образования", - сказала Халтакшинова.

Кроме того, новый документ разрешает жителям региона получать в библиотеках распечатанные сертификаты о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании.

"Также изменения касаются деятельности гостиниц и санаторно-курортных учреждений. Заселиться в гостиницу теперь можно на основании документа, подтверждающего получение первого компонента вакцинации. А что касается санаторно-курортных учреждений, то теперь справку о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении представляют только лица, которые заселяются на основании справки о медицинском отводе либо на основании отрицательного результата теста на ПЦР", - добавила глава комитета.

Сейчас в республике действует система QR-кодов. Документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, требуется во всех общественных заведениях - этот режим сохранится до конца 2021 года.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 66 468 случаев заражения коронавирусом, из них 237 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 256 пациентов, занятость коечного фонда составляет 82,5%. Амбулаторное лечение проходят 4 006 человек. Всего от ковида умер 2 081 человек, в том числе восемь - за последние сутки. Первым компонентом вакцины привиты 451 877 человек, завершили вакцинацию 317 683 человека.