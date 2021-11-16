Зарегистрировать брак теперь можно во всех центрах госуслуг Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Зарегистрировать брак, получить повторные документы, а также внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака теперь можно во всех 134 офисах "Мои документы" в Москве. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С октября такие услуги ЗАГС, как регистрация брака, подача заявлений на получение повторных документов, внесение изменений в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы, можно было получить в 87 офисах "Мои документы". Мы увидели большой спрос со стороны горожан - москвичи получили свыше 60 тыс. повторных свидетельств и справок, а более 5,6 тыс. пар зарегистрировали брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах "Мои документы", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она напомнила, что центры "Мои документы" работают ежедневно без перерывов в каждом районе столицы. Более того, три флагманских офиса на востоке, севере и юго-востоке Москвы оборудованы залами с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии.

"Подать пакет документов можно в центрах госуслуг без предварительной записи. На получение большинства услуг москвичи могут оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав дату и время. Кроме того, на портале gosuslugi.ru можно подать ряд заявлений онлайн, а затем прийти в удобный день в центр для получения государственных услуг", - отмечается в материале.

Центры "Мои документы" предоставляют более 280 государственных услуг, 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Офисы работают с 08:00 до 20:00, Дворец госуслуг на ВДНХ и флагманы - с 10:00 до 22:00.