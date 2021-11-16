В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 70 тыс. человек

ТАСС, 16 ноября. Количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 70 тыс., за последние сутки выявили 382 случая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"[За сутки] 382 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 70 352 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 59,1 тыс. человек, из них 622 - за последние сутки. 7,1 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,1 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 406 - в тяжелом состоянии. Умерли 3,1 тыс. человек, из них 15 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 590,6 тыс. человек, двумя - 375,9 тыс. человек. Еще 104,2 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет около 60%.

Темпы вакцинации и ситуация с заболеваемостью в Удмуртии позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. Также власти перевели в штатный режим часть ковидных коек, общее их число сократилось с 3 980 до 3 600 коек.