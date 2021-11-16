Финал Всероссийского конкурса "Твой ход" пройдет в Сочи в конце ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" пройдет в Сочи с 27 по 29 ноября, в нем примет участие 1 тыс. человек. Об этом во вторник сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В общей сложности в них приняли участие 10 тыс. студентов. В финал конкурса вышла тысяча человек из 76 регионов России. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды "Твоего хода", - говорится в сообщении.

В ходе полуфиналов студенты участвовали в деловых играх, решая в группах поставленные задачи. Психологи, инструкторы и тренеры по обучению оценивали их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. "Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна. Кроме того, участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде", - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

По итогам финала конкурса будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов вузов со всей страны.