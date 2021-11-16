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Пандемия COVID-19

В Петербурге впервые с 12 сентября выявили больше заболевших ковидом, чем в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 3 131

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге впервые с сентября оказалось больше, чем в Москве. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованные во вторник.

В Санкт-Петербурге выявили 3 131 заболевшего (против 2 968 днем ранее), тогда как в Москве - 2 606 (по сравнению с 3 789 накануне). В прошлый раз Петербург обошел Москву по числу заболевших 12 сентября, тогда было выявлено 1 597 заболевших против 1 592 соответственно. 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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