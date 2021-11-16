В России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 27 октября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 818, до 9 145 912. Это минимум с 27 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

В частности, за сутки было выявлено 2 043 случая в Московской области, 1 793 - в Самарской области, 859 - в Республике Крым, 774 - в Нижегородской области, 749 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 041 627, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 161, до 7 846 448. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 553 пациентов в Московской области, 867 - в Самарской области, 857 - в Республике Крым, 720 - в Ульяновской области, 715 - в Красноярском крае.

Из-за технической ошибки скорректированы данные, опубликованные в понедельник. Количество выздоровевших в Магаданской области, по состоянию на 15 ноября, возросло на 27 вместо 297. Общее число вылечившихся по стране на 15 ноября за сутки составило 27 702 (вместо 27 972).

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 240 против 1 211 днем ранее, до 257 837. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 54 летальных случая в Московской области, 53 - в Краснодарском крае, 43 - в Ставропольском крае, 40 - в Пермском крае, 39 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 606 против 3 789 днем ранее, до 1 901 557. В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался минимальным с 28 сентября. В относительном он составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее, до 32 877 (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 7 387, до 1 695 190. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 173 490 человек.