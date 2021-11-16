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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили 2 606 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 28 сентября

Число летальных исходов за сутки возросло на 97

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 606 против 3 789 днем ранее, до 1 901 557, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался минимальным с 28 сентября. В относительном он составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее, до 32 877 (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 7 387, до 1 695 190. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 173 490 человек.

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