В Анапе в 2022 году начнет работу первая пятизвездочная гостиница международного бренда

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Первая в Анапе пятизвездочная гостиница международного бренда на 354 номера начнет принимать гостей в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

В Краснодарском крае работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них - под брендами международных сетей. В 2020 году в регион в условиях пандемии коронавируса и ограничений на зарубежных курортах начали приезжать гости, ранее предпочитавшие отдых за границей. Власти края намерены увеличивать количество отелей и гостиниц премиум-класса для того, чтобы повысить качество сервиса и обеспечить возвращение гостей на курорты Краснодарского края.

"В Анапе впервые откроют пятизвездочные отели международных брендов. Пятизвездочная гостиница Great Eight на 354 номера с 2022 года будет принимать гостей под брендом M venpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*. Это третий отель бренда M venpick, представленный в России. В 2024-2025 годах завершат строительство новой гостиницы на 210 номеров Swissotel Resort Anapa Miracleon Beach 5*", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заявление сделано по итогам подписания соглашения между инвестором курорта Miracleon Валерием Димоевым и генеральным директором Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексисом Делароффом.

"Сегодня в Краснодарский край приезжают туристы, привыкшие к высоким стандартам организации отдыха. И нам важно, чтобы они захотели вернуться снова. Новые гостиницы помогут удовлетворить растущие потребности в качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую конкуренцию, станут стимулом для развития всего направления", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. Турпоток на курорты Краснодарского края за девять месяцев с начала 2021 года достиг 15 млн человек, что на 50% больше прошлогоднего показателя и превышает допандемийный уровень.