Краснов предложил ввести ответственность экспертов за недостоверные оценки ущерба экологии

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МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести ответственность для экспертов за предоставление недостоверных данных о размере ущерба экологии и создать отдельный реестр квалифицированных экспертов в сфере экологии. Об этом он заявил, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

"Считаю, что назрела необходимость упорядочить работу экспертных организаций, осуществляющих расчет ущерба окружающей среде, установив для них ответственность за действия по его занижению и недостоверные оценки", - заявил генпрокурор. -0-аш/шэ

"Целесообразно провести процедуру переаттестации таких экспертов, внести данные о них в единый государственный реестр. Это будет способствовать более полному возмещению вреда от экологических правонарушений", - считает Краснов.