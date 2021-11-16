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Турпоток на Кубани в 2022 году планируют сохранить на уровне около 16 млн отдыхающих

За девять месяцев 2021 года на курортах региона побывали 15 млн человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прогнозируют, что турпоток в регион в 2022 году сохранится на уровне 2021 года и может превысить его, курорты планируют принять порядка 16 млн гостей, заявил во вторник ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".

"Не меньше, чем в этом году, 16 миллионов, если не больше", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос ТАСС о прогнозируемом турпотоке в регион в 2022 году.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. Турпоток на курорты Краснодарского края за девять месяцев с начала 2021 года достиг 15 млн человек, что на 50% больше прошлогоднего показателя и превышает допандемийный уровень.

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РоссияКраснодарский край
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