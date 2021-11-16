Представитель ЮНИСЕФ не приехал на встречу с попавшей на "Миротворец" школьницей из ЛНР

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) не смог приехать на встречу с 13-летней писательницей из Луганска Фаиной Савенковой, чьи данные в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, разместил сайт "Миротворец". Об этом во вторник сообщили в МИД Луганской народной республики.

"Запланированная на 16 ноября встреча с юной писательницей из Луганска Фаиной Савенковой, которую запрашивал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), не состоялась. Сегодня утром представители ЮНИСЕФ официально уведомили, что специалист, который "имеет мандат" на встречу с девочкой, не смог приехать в связи с форс-мажором", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ЛНР.

В ведомстве уточнили, что от ЮНИСЕФ приехали лишь специалисты, уполномоченные обсуждать гуманитарные программы. В ходе часовой встречи представителям ЛНР удалось убедить сотрудников фонда в необходимости объяснить ребенку причины сложившейся ситуации. "В итоге представители ЮНИСЕФ согласились на короткую встречу с Фаиной, принесли ей извинения и заверили, что полноценная встреча обязательно состоится, когда в Луганск сможет приехать сотрудник, наделенный соответствующим мандатом. Дата встречи пока не определена", - заключили в МИД.

Ранее Савенкова опубликовала открытое обращение на имя президента Украины Владимира Зеленского и в адрес ЮНИСЕФ, в котором указала, что за свои взгляды и творчество внесена на сайт "Миротворец". Девочка призвала международную организацию оказать воздействие на власти Украины для защиты своих прав и прав других детей, данные которых также есть на этом сайте.

Проживающая в Луганске Фаина Савенкова - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. В 2020 году пьеса "Ежик надежды" вошла в короткий список международного конкурса "Евразия-2020" театра Николая Коляды. Произведения Савенковой переведены на чешский, болгарский, сербский, французский и итальянские языки.

О сайте "Миротворец"

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативные эмоции у авторов сайта.

После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который занимает пост советника министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.