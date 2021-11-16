Ирина Горбачева озвучила маршруты в "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская актриса Ирина Горбачева озвучила автомобильные маршруты в "Яндекс.Картах". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Российская актриса театра и кино Ирина Горбачева присоединилась к проекту "Свои в городе", где известные люди озвучивают подсказки для автомобилистов в "Яндекс.Картах". Она предупредит об авариях и дорожных работах или сообщит, если сойдете с маршрута", - говорится в сообщении.

Уточняется, что включить ее озвучку можно в личном профиле приложения, выбрав в настройках "Звук" и "Голос".

В пресс-службе добавили, что в проекте "Свои в городе" уже поучаствовали Zivert, Рената Литвинова, "Каста", Wylsacom и Илья Лагутенко. В "Яндекс.Навигаторе" голоса появятся позже.