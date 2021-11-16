Число учеников на удаленке выросло в Югре в два раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ученики 93 классов (более 2,1 тыс. школьников) 56 школ Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях. Также на удаленке находятся почти 3 тыс. учеников по заявлениям родителей, сообщили во вторник ТАСС в департаменте образования и молодежной политики Югры.

Ранее в департаменте сообщали ТАСС, что после выхода с каникул на прошлой неделе в Югре на дистанционное обучение ушли полностью одна школа в Октябрьском районе, а также 40 классов в 21 общеобразовательной организации (913 учащихся). Также на удаленке находились около 2 тыс. учеников по заявлениям родителей. 15 ноября на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева сообщила, что в регионе меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом наблюдается рост на 5% числа заболевших детей и на 16,4% - молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"В настоящее время в Югре в 56 общеобразовательных организациях 93 класса - 2 134 учащихся - переведены на карантин. Из них по коронавирусу 77 классов - 1 884 учащихся, по гриппу и ОРВИ - 16 классов - 250 учащихся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также 2 933 школьника в настоящее время обучаются дистанционно по заявлениям родителей. Согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой от 2 ноября 2021 года, органы власти будут оказывать содействие родителям, пожелавшим перевести детей на дистанционное обучение в школах.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 16 ноября, в Югре 86,2 тыс. человек заболели, 79,2 тыс. пациентов выздоровели, 1 540 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников отдельных сфер.