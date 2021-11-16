Продолжение документального фильма о народах Северного Кавказа показали на YouTube

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Премьера продолжения документального фильма "Вершины Кавказа", которое рассказывает о жизни, вероисповедании и взаимоотношениях народов Северного Кавказа, состоялась на видеохостинговой платформе YouTube. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в СКФО.

"Состоялась премьера третьей серии фильма "Вершины Кавказа" - документального кино о людях, их жизни, вероисповедании и взаимоотношениях с представителями других религий. Первые две серии вышли осенью 2020 года на YouTube-канале портала "Кавказ Сегодня" и набрали более 6 млн просмотров. В них рассказывалось об основных монотеистических религиях: христианстве и исламе, были показаны истории жителей регионов Северного Кавказа и тех, кто приехал в этот благодатный край в духовном поиске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многонациональный Кавказ объединяет все религии мира. Съемки третьей серии "Вершины Кавказа" проходили в столице округа Пятигорске, а также в Ессентуках, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

"Сквозь личные истории героев фильма и их душевные переживания красной нитью проходит тема истории армяно-григорианской церкви, старообрядчества, молоканства, католичества, иудаизма, буддизма на Северном Кавказе, а также обычаев, традиций и ценностей представителей данных конфессий", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, фильм снят при поддержке института развития интернета, а также аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и информационно-аналитического портала "Кавказ Сегодня".