Житель Владикавказа разработал проект о взаимопомощи, который реализуют в Солнечногорске

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Житель Владикавказа Вячеслав Фокин с командой программы "Звездный путь" представил во вторник проект по взаимопомощи в городском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мастерской управления "Сенеж", на площадке которой прошла презентация.

"Житель города Владикавказа, победитель конкурса "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Вячеслав Фокин с командой Prime сare программы "Звездный путь" разработал проект создания "Городского портала взаимопомощи", который будет реализован на пилотной площадке в подмосковном Солнечногорске", - сказал собеседник агентства.

Реализация проекта позволит решить одновременно несколько задач, включая формирование комфортной городской среды, создание новых рабочих мест и снижение оттока населения из подмосковного Солнечногорска, а также создание возможностей для самореализации жителей городского округа.

"Проект предполагает создание эффективной системы, реализующей такие стратегии развития, как краудфандинг проектов благоустройства городской среды под контролем и патронажем администрации, повышение узнаваемости локальных предприятий за счет активного участия в жизни городского сообщества, реализация программ фудшеринга и дрессшеринга с привлечением локального бизнес-сообщества, волонтеров, социальных служб и медицинских организаций, стимулирование граждан к участию в значимых для города проектах", - рассказал о проекте своей команды Вячеслав Фокин.

Презентация проекта прошла в Подмосковье в мастерской управления "Сенеж" в рамках завершающего модуля образовательной программы "Звездный путь". Она стартовала в 2020 году, ее слушателями в текущем году являются 283 человека - это победители и финалисты проектов и конкурсов платформы "Россия - страна возможностей". Основными треками 25 недель обучения тех, кто стремиться быть лидерами, стали формирование компетенций, знаний и навыков эффективной работы распределенной команды и самостоятельного управления проектами.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.