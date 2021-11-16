Около 4,5 тыс. добровольцев очистили от мусора 77 км берега на Ямале

ТАСС, 16 ноября. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. куб. м мусора убрано с берегов рек Обь, Таз, Надым, Пур и других в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по итогам Всероссийской акции "Вода России". К очистке 77 км берега присоединились порядка 4,5 тыс. местных жителей, сообщили в пресс-службе правительства Ямала во вторник.

"За этот год ямальцы собрали 1 843 куб. м мусора на 43 водоемах. Очищены берега рек Обь, Таз, Надым, Пур и других водоемов, расположенных в границах населенных пунктов. <...> К акции "Вода России" присоединились жители 44 муниципалитетов, в ней приняло участие 4 500 человек - это сотрудники администраций, предприятия ТЭК, школьники, студенты, активисты молодежных движений", - говорится в сообщении с уточнением, что всего от мусора очищено 77 км берега.

В пресс-службе уточнили, что большая часть мусора - это бытовые отходы. Они вывезены на полигоны ТБО и утилизированы. Самая массовая уборка прошла в Ноябрьске, в ней приняли участие 2,5 тыс. человек.

Акция "Вода России" - это часть федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Проект реализуется с 2014 года, Ямал принимает в нем участие с 2018 года. За это время с берегов водных объектов собрано более 5 тыс. куб. м мусора.