Даргавская котловина в Северной Осетии может стать центром активного туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Даргавская котловина в Пригородном районе Северной Осетии - Алании, где расположено селение Даргавс и некрополь "Город мертвых", может стать одним из центров активного туризма в республике, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"Даргавс - одно из топовых туристических мест республики, которое получило известность из-за находящегося в окрестностях селения некрополя. Даргавская котловина сегодня рассматривается как территория для развития конных прогулок, джиппинга, парапланеризма. В ближайшие годы она имеет перспективы стать одним из центров активного туризма", - сказал Кодзаев.

В Даргавсе откроют визит-центр, где гости региона смогут получить всю интересующую информацию о возможностях отдыха, выбрать или скорректировать турмаршрут по региону. На территории Даргавской котловины планируется благоустроить придорожный сервис - открыть зоны общепита, где гости смогут полакомиться осетинскими пирогами и другими национальными блюдами. Предполагается также обустроить санитарные зоны и открыть лавки с сувенирной продукцией, уточнил собеседник агентства.

"Недалеко от селения, кстати, начинается тропа, по которой туристы совершают восхождение на гору Казбек - самый высокий восточный пик Кавказа, высота которого превышает 5 тыс. м, что сопоставимо с горой Эльбрус. Для альпинистов считается престижным подняться на пик Казбека именно с нашей, российской, стороны. То есть подняться по северному склону горы, а не со стороны Грузии, где это сделать проще, поскольку там совсем другой климат", - добавил руководитель комитета.

Некрополь "Город мертвых" в Пригородном районе республики является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.