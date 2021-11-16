В СКФУ считают, что сотрудничество "Кавказ.РФ" и вузов улучшит качество инвестпроектов

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Совместная работа корпорации "Кавказ.РФ", Консорциума вузов Северного Кавказа, а также самого крупного вуза в округе Северо-Кавказского федерального университета позволит улучшить качество реализации инвестиционных проектов, считает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Ранее во вторник стало известно, что единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", получил новое наименование АО "Кавказ.РФ". Функционал компании значительно расширен и обновлен. "Консолидация сил корпорации "Кавказ.РФ", СКФУ и Консорциума вузов Северного Кавказа позволит повысить качество реализации инвестиционных проектов за счет предпроектных аналитических исследований, целевого планирования и последующего обеспечения кадровыми ресурсами новых предприятий в каждом из регионов Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

По словам Беспалова, в вузе видят большой потенциал сотрудничества с единым институтом развития СКФО по ряду направлений. Речь идет об экспертизе инвестиционных проектов, внедрении инновационных разработок, а также о подготовке кадров.

Ректор СКФУ также подчеркнул, что объединение трех акционерных обществ в единый "Кавказ.РФ" является важным шагом для синхронизации всех мер государственной поддержки, существующих на Северном Кавказе. "Фактически реализуется модель "единого окна" по сопровождению как крупных инвесторов, так и субъектов малого и среднего бизнеса", - добавил он.

Ранее сообщалось, что горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".