Новый город для исследователей построят рядом с ИНТЦ "Русский" в Приморье

ТАСС, 16 ноября. Новый город для исследователей планируется построить рядом с Инновационным научным центром на острове Русский в Приморье. Об этом сообщил заместитель генерального директора развития ИНТЦ Илья Ковалев.

"Для первых резидентов ИНТЦ мы уже в следующем году запустим опытную пилотную площадку. На ней будут производиться иммуномодулирующие противовирусные и ферментные препараты на основе уникальных, а главное - экологически чистых ресурсов Японского моря и Дальнего Востока. Мы рядом с университетом построим <…> небольшой новый современный город", - сказал он на выездной сессии Восточного экономического форума "Ключевые проекты Дальнего Востока и Арктики" в рамках ЭКСПО-2020 в Дубае.

Он пояснил, что этот город нужен для проживания и комфортной работы исследователей, предпринимателей, ученых и инженеров, которые будут приезжать в ИНТЦ со всего мира.

В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.