Полностью беспилотные автомобили планируют запустить в Иннополисе до конца года

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Беспилотные автомобили без инженера в салоне могут появиться на дорогах Иннополиса уже в этом году. Об этом сообщил ТАСС во вторник вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"В ближайшее время ожидаем выхода постановления правительства РФ об утверждении экспериментального правового режима. То есть, когда автомобиль передвигается полностью в беспилотном режиме, без инженера. Данный проект постановления внесен сейчас в правительство. Надеемся, что до конца года первые беспилотники поедут по улицам города", - сказал Шайхутдинов.

По его словам, точные сроки зависят от активности федерального правительства. "Но мы тоже активно включены в процесс, с тем, чтобы максимально усилить эту работу", - уточнил вице-премьер.

О беспилотниках в Иннополисе

23 сентября депутаты Государственного совета Татарстана поддержали введение в Иннополисе экспериментального правового режима, дающего возможность эксплуатации беспилотных автомобилей без участия людей.

С декабря 2018 года в Иннополисе проводится эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей с водителями-испытателями, которые следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. На территории города курсируют восемь таких беспилотных автомобилей такси, принадлежащих компании "Яндекс". Введение экспериментального правового режима позволит тестировать беспилотные автомобили без участия инженера-испытателя.

Площадкой для тестирования полностью беспилотных машин помимо Иннополиса должно стать Сколково.