Hill: Amazon заплатит $500 тыс. за сокрытие данных о числе заболевших ковидом на работе

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Amazon заплатит штату Калифорния полмиллиона долларов в рамках мирового соглашения за нарушение закона, согласно которому компании обязаны информировать своих сотрудников о новых случаях заражения коронавирусом на рабочем месте. Об этом во вторник сообщила газета The Hill.

"Во время пандемии Amazon, как утверждается в жалобе, не смогла должным образом информировать работников складов и местные органы здравоохранения о числе заболевших COVID-19", - заявил офис калифорнийского генерального прокурора. Согласно "первому в своем роде" решению суда, компания должна "прекратить вредоносные практики, в результате которых информация о числе заразившихся утаивалась от сотрудников". Однако суд еще должен одобрить мировое соглашение.

Соответствующий закон о "праве на информацию" был принят в Калифорнии в 2020 году. Он также обязывает работодателей предоставлять сотрудникам сведения о существующих дополнительных выплатах из-за пандемии. Как написано на сайте генпрокурора, компенсация будет направлена на поддержание законов о защите потребителей. Помимо нее, онлайн-ретейлер пообещал исправить систему оповещения сотрудников.

В Amazon заявили, что ситуация вызвана "юридической формальностью, специфичной для штата Калифорния". Представитель компании заверил, что они рады "урегулировать вопрос" и что существенных проблем с их протоколами по борьбе с коронавирусом выявлено не было. Сотрудники, которые могли контактировать с инфицированными, оповещались должным образом, указали в компании.