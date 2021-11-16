В США заявили о намерении продолжать давление на Россию в вопросах кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США продолжат добиваться от России преследования действующих с ее территории хакеров, взламывающих компьютерные системы американских компаний для получения выкупа. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

"Мы продолжим оказывать очень сильное давление на Россию, чтобы они поняли, что должны играть свою роль в этом (в борьбе с хакерами - прим. ТАСС)", - сказал он.

Инглис добавил, что у США есть и другие инструменты борьбы с российскими хакерами, в том числе, их задержание в третьих странах, захват счетов, где хранятся полученные ими с помощью вымогательства средства, а также укрепление собственных систем безопасности. "Нам необходимо задействовать все эти инструменты", - добавил он.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide ("Дарксайд") взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline ("Колониал пайплайн"). По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS (Джей-би-эс). По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil ("Ар ивэл"), находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya ("Касейа").

Президент РФ Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.