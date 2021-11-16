"Репортеры без границ" осудили задержание журналистов RT в Польше

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Задержание корреспондентов телеканала RT France в Польше было произвольным и препятствовало осуществлению их работы. Об этом заявила во вторник неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Польша: RSF осуждает произвольное задержание журналистов Давида Калифы и Жорди Демори из RT France в зоне близ границы с Белоруссией во время освещения миграционного кризиса. Задержанные полицией, они не смогли выполнять свою работу", - написала организация в Twitter.

Также международная организация назвала "непропорциональными" ограничения свободы прессы, "действующие в Польше в рамках чрезвычайного положения". "Репортеры без границ" отметили, что в польском парламенте обсуждается смягчение ограничений для журналистов, работающих на границе с Белоруссией, однако указали на то, что действующие меры привели к задержанию по меньшей мере трех работников СМИ.

"После задержания журналистов [ограничения] нельзя больше ослаблять, следует просто отказаться от них во имя права на информирование, - говорится в заявлении организации. - Хотя польские власти имеют законное право бороться с угрозами на границе с Белоруссией, журналисты должны иметь возможность свободно освещать миграционный кризис, представляющий общественный интерес как на национальном, так и на европейском уровне".

Корреспонденты телеканала RT France были задержаны утром в понедельник в районе города Уснаж-Гурны. Как сообщили сами журналисты, они снимали в этом месте репортаж. В понедельник в ускоренном порядке суд в Сокулке рассмотрел дело журналистов и приговорил их к штрафу в 1 200 злотых (около $300) за якобы работу в зоне ЧП без разрешения.

Ситуация на границе

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября. За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.