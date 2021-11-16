Задержанных в Польше журналистов RT France обязали выплатить по $300 штрафа

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Размер штрафа, который польский суд обязал выплатить двух корреспондентов телеканала RT France, задержанных в Польше на польско-белорусской границе якобы за работу в зоне ЧП без разрешения, составляет 1 200 злотых (около $300). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в рассматривавшем это дело Районном суде города Сокулка.

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Как информировал суд, "оба обвиняемых приговорены к штрафу по 1 200 злотых с заменой в случае неуплаты в течение трех дней на 12 дней ареста, где предполагается, что один день ареста эквивалентен 100 злотым".

Изначальная сумма штрафа была снижена судом на 200 злотых за один день содержания под стражей после задержания, но суд также обязал ответчиков выплатить Государственной казне по 120 злотых в качестве пошлины и 120 злотых в качестве единовременной выплаты судебных издержек.

"В связи с тем, что обвиняемые не представили ходатайства об обосновании приговора, вердикт вступил в силу 15 ноября 2021 года", - информировали в суде.

Корреспонденты телеканала RT France были задержаны утром в понедельник в районе города Уснаж-Гурны. Как сообщили сами журналисты, они снимали в этом месте репортаж. В понедельник в ускоренном порядке суд в Сокулке рассмотрел дело журналистов. Как информировала в понедельник в своем Telegram-канале главный редактор RT France Ксения Федорова, после многочасового допроса журналисты вышли на связь и сообщили, что их приговорили к штрафу.

Ситуация на границе

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября. За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.