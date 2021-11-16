Источник: министр туризма Израиля полетит в РФ для согласования механизма въезда туристов

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская делегация во главе с министром туризма Йоэлем Развозовым 17 ноября направится в Москву для согласования механизма допуска в страну российских туристов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в окружении главы Минтуризма еврейского государства.

"Министр Развозов по согласованию с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом направляется завтра в Москву для обсуждения того, как сделать процедуру въезда [российских] туристов безопасной и комфортной. В состав делегации войдет также [координатор по борьбе с коронавирусом Минздрава Израиля] профессор Сальман Зарка", - сказал источник.

15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V". Однако, как сообщили в тот же день в совместном коммюнике Минтуризма и Минздрав Израиля, "в связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, прибытие в страну туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможно с 01.12.21". До этого времени "будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства" с тем, чтобы механизм въезда работал "без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт", говорится в документе.

Постепенное снятие ограничений

С марта 2020 года Израиль был фактически закрыт для туризма. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся граждан или иностранцев, получивших специальное разрешение. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены несколько организованных иностранных туристических групп, полностью вакцинированных одобренными в США препаратами.

Минтуризма Израиля еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда государств в индивидуальном порядке, однако реализация этих планов несколько раз откладывалась из-за эпидемической обстановки.

1 ноября Израиль открыл границы для вакцинированных не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. Иностранцы, подходящие под эти условия, должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и находиться в изоляции в аэропорту Бен-Гурион в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, относящейся к красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали ранее в Минздраве. Кроме того, туристы за 24 часа до въезда в Израиль должны заполнять специальную декларацию пассажира.