СМИ: Китай и США достигли соглашения по визам для журналистов

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти КНР и США договорились о свободном перемещении журналистов между двумя странами при условии соблюдения ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщила во вторник газета China Daily со ссылкой на источник.

По его словам, американская сторона начнет выдачу многократных виз сроком на год для китайских журналистов. Ранее журналистам из КНР приходилось повторно подавать заявку на получение американской визы в случае краткосрочного выезда за пределы США. В Вашингтоне также обязуются своевременно решать вопросы, связанные с продлением статуса китайских журналистов на своей территории.

В свою очередь китайские власти обязуются обеспечить аналогичные условия для американских журналистов в КНР.

Договоренность была достигнута в преддверии виртуальной встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, прошедшей во вторник. Это была первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.