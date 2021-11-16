В Карачаево-Черкесии догазифицируют почти тысячу домовладений до конца года

ЧЕРКЕССК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены провести догазификацию почти тысячи домов без привлечения средств населения до конца года, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"Премьер-министр КЧР Мурат Аргунов в рамках совещания с членами правительства дал ряд поручений по социально-экономическому развитию региона: завершить до конца года работы по подведению к 987 домовладениям газовой инфраструктуры по программе социальной догазификации", - говорится в сообщении.

Всего до 2023 года планируется провести сети до границ участков свыше 5,6 тыс. домовладений. В план-график включены дома в газифицированных населенных пунктах региона с наличием строительных объектов и зарегистрированным правом собственности на них.

В Карачаево-Черкесии, как ранее сообщили в ООО "Газпром газораспределение Черкесск", начал работу региональный штаб по догазификации. По предварительной оценке, в 107 газифицированных населенных пунктах республики общее количество негазифицированных домовладений и квартир составляет 17 654 единицы, в том числе 4 643 единицы, расположенные в пределах 200 м от существующей сети газораспределения.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.