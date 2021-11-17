В Минздраве Австрии заявили, что стране необходим ночной локдаун для привитых от COVID-19

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Австрии необходимо ввести ограничения на выход из дома по ночам для привитых от COVID-19, чтобы переломить сложную ситуацию с заболеваемостью. Об этом заявила во вторник главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх.

"Я думаю, что нам действительно это нужно. Ситуация определенно изменилась, поэтому моя просьба: нам надо сейчас переходить в кризисный режим", - сказала Райх в эфире телеканала ОRF 2, отвечая на вопрос, нужно ли в Австрии вводить ночной локдаун для привитых от коронавируса.

По словам Райх, небольшие ограничения в отношении привитых все-таки необходимы, потому что в Австрии сейчас наблюдается не просто "пандемия непривитых", а наступила стадия, когда пандемия затрагивает всех. "Я за то, чтобы использовать "стоп-кран". Все, в чем нет необходимости, нужно "выключить", - добавила Райх.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в эфире этого телеканала поддержал предложение главного санитарного врача Австрии. "Да, я полностью согласен с госпожой Райх. Ситуация очень серьезная. Показатели заболеваемости растут по всей Австрии, во всех регионах", - сказал Людвиг.

15 ноября глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что для перелома сложной ситуации необходимо рассмотреть возможность введения ограничений на выход из дома ночью для привитых от COVID-19. При этом канцлер Александер Шалленберг исключал вероятность введения ночного локдауна для привитых.

В Австрии в ноябре 2021 года стали регистрировать рекордные за пандемию ежесуточные показатели заболеваемости COVID-19 - почти по 12 тыс. зараженных в день. В этой связи правительство ввело с 15 по 24 ноября локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели COVID-19. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие ковидом.