В Приамурье сумма ущерба лесному фонду от пожаров в 2021 году снизилась почти вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров в Амурской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 млн рублей до 18 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"По сравнению с показателями прошлого года значительно сократилась площадь природных пожаров, а также ущерб, причиненный огнем лесному фонду области, - с 34 млн рублей до 18 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

По информации министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, с начала пожароопасного периода в регионе был зарегистрирован 231 природный пожар на общей площади 90,8 тыс. га. Для сравнения в 2020 году - 587 пожаров на общей площади 172,189 га.

По оценке министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, улучшения показателей по сравнению с прошлыми годами удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, а также помогло поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований.

"Кроме этого, в регионе повысилась оперативность обнаружения возгораний благодаря использованию комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров НИЦ "Планета", ИСДМ-Рослесхоз, АИС "Каскад", мобильного приложения "Термические точки". Улучшению показателей также способствовало своевременное проведение маневрирования сил и средств и привлечение на тушение лесных пожаров арендаторов лесных участков, а также сил и средств федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - цитирует пресс-служба слова Севостьянова.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности.