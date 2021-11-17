В Якутии в 2022 году по нацпроекту отремонтируют свыше 530 км дорог

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 534 км дорог планируется отремонтировать в Якутии в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", это на 33 км больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В 2022 году в Якутии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать в общей сложности 534,8 км полотна, что на 33,5 км больше в сравнении с предыдущим периодом. Почти половина этого объема - участки федеральных трасс", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, в текущем году протяженность ремонта федеральных трасс в Якутии составила 178,8 км, а общий объем отремонтированного полотна был равен 501,3 км.

"В этом году мы достигли рекордного показателя в истории республики по объемам текущего ремонта сети региональных автодорог. Заданный темп мы намерены сохранить. Однако в будущем году в фокусе внимания окажутся федеральные автодороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена". Мы рассчитываем в следующем году взять очередной рекордный для республики рубеж в 250,7 км", - привела пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными.