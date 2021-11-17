Фестиваль "Вдохновение" впервые пройдет зимой на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств под названием "Вдохновение. Зима" впервые пройдет на ВДНХ в Москве с 26 ноября по 12 декабря. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 26 ноября по 12 декабря ВДНХ превратится в центр притяжения для актеров, режиссеров, драматургов и музыкантов из разных стран, а также поклонников сценического искусства. Впервые публике представят специальный проект международного фестиваля искусств "Вдохновение" под названием "Вдохновение. Зима". Его главными площадками станут Дом культуры, шахматный клуб, павильоны "Рабочий и колхозница" и № 34 "Космос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выступления будут посвящены темам семьи и дружбы народов. Зрители смогут увидеть спектакли театральных коллективов из Армении, Белоруссии, Казахстана, а также из Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга. Помимо этого, с 8 по 9 декабря для профессионалов в сфере уличного театра проведут образовательную программу.

Кроме того, для детей запланированы арт-лаборатории. Например, в лаборатории "От алеутов до эскимосов через театр" юные посетители ВДНХ узнают об обычаях, верованиях, особенностях быта и культурном наследии народов Севера России. В лаборатории анимации "Кухня мира" в процессе приготовления блюд разных стран мира дети смогут создать свой мультфильм. Познакомиться со стихами и историями о звездах и космосе, а также слепить пластилинового героя можно будет в лаборатории "Пластилиновое путешествие к звездам".

Откроется фестиваль музыкальным спектаклем белорусского режиссера и музыканта Светланы Бень "Из жизни насекомых" и спектаклем-обедом "Колхозница и рабочий" режиссера Евгения Маленчева по одноименной пьесе Михаила Чевеги. Участие во всех событиях, кроме посещения спектакля-обеда "Колхозница и рабочий", бесплатное. Понадобится только регистрация на сайте ВДНХ. На входе на мероприятие необходимо будет предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, а в павильонах использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.