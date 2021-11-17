В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых вводят в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%. В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В нем отмечается, что во всех городах и в большинстве районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. На этой неделе зарегистрировано 4 090 новых случаев против 3 290 на предыдущей неделе.

"Коронавирусная инфекция проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг, офисных работников, общепита", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой.