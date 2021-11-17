Число закрытых групп в детских садах в Югре выросло почти в полтора раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Работа одного детского сада и 53 групп в 53 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного детского сада и 36 групп в 22 дошкольных учреждениях ХМАО. 15 ноября на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева сообщила, что в регионе меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом наблюдается рост на 5% числа заболевших детей и на 16,4% - молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"По причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией приостановлен образовательный процесс в одном детском саду Ханты-Мансийского района, 53 группах 53 детских садов 11 муниципальных образований - Нефтеюганском, Октябрьском, Советском районах, Ханты-Мансийске, Урае, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, Радужном, Пыть-Яхе и Югорске", - сказано в сообщении.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 17 ноября, в Югре 86,5 тыс. человек заболели, 79,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 553 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.