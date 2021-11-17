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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что "длительный ковид" стоит рассматривать как хроническое заболевание

Завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что постковидный синдром в целом наблюдается у около 70% пациентов, перенесших заболевание

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Длительный ковид", вероятно, нужно будет рассматривать как хроническое заболевание, так как вирус может циркулировать в организме достаточно долго. Такое мнение в среду выразила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

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"Мы знаем, что если вирус сохраняется более чем 12 месяцев, мы можем посчитать все-таки, что это заболевание можно рассматривать как хроническое, и тем более изменения, которые мы видим, <...> можно скорее всего предполагать, что, возможно, вирус циркулирует достаточно долго в организме. В отдельных случаях наблюдается переход заболевания от острой фазы в хроническую, и мы понимаем, что вирус не ушел и может латентно находиться в тех или иных клетках и через какое-то время вновь выходить. Такое мы видели и знаем у герпеса", - сказала она на 16-м Национальном конгрессе терапевтов.

Малинникова также добавила, что сегодня постковидный синдром в целом наблюдается у около 70% пациентов, перенесших заболевание. "Тот факт, что все-таки вирус способен размножаться в различных клетках, тканях, надо предполагать, что скорее всего это может быть и хроническое течение", - заключила она.

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