В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для всех вахтовиков

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае вводят требования об обязательной вакцинации для работающих вахтовым методом, привито должно быть 100% сотрудников. Об этом сообщается на сайте правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в северных районах края, приезжают и работают вахтовым методом", - говорится в сообщении.

17 ноября сообщалось, что в регионе из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Сейчас во всех городах и в большинстве районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. На этой неделе зарегистрировали 4 090 новых случаев против 3 290 на предыдущей.

Летом в крае обязательную вакцинацию ввели для жителей северных территорий, территорий, попавших в зону паводка, а также работников в сфере торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта общего пользования, для госслужащих, сотрудниках сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ и энергетики и некоторых других категорий. Привиться необходимо 80% в каждой категории.