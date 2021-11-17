Губернатор Петербурга примет участие в открытии бюста Александра Невского в Белграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым отправилась в Сербию для переговоров о сотрудничестве и участия в культурных мероприятиях, в том числе в открытии князя Александра Невского в Белграде. Об этом сообщила в среду пресс-служба Смольного.

"Сегодня начинается официальный визит в Белград (Республика Сербия) делегации Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. У главы города запланированы встречи с главами министерств и ведомств Сербии, беседа со своим коллегой - мэром Белграда Зораном Радойичичем, переговоры с представителями бизнес-сообщества. Также Александр Беглов примет участие в торжественной церемонии, которая пройдет перед храмом Александра Невского, - здесь откроют бюст святого благоверного князя", - говорится в сообщении.

Беглов планирует также встретиться с патриархом Сербским Порфирием. От имени правительства Санкт-Петербурга в Народном театре Белграда проведут концерт.