В Подмосковье выявили 1 691 заболевшего ковидом за сутки. Это минимум с 9 октября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 691 против 2 043, до 565 432. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число заразившихся оказалось минимальным с 9 октября, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 2 808 человек, за все время выздоровели 495 917.

За сутки в области зарегистрировали 57 смертей. Всего в Подмосковье умерли 9 688 человек, следует из сообщения штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 2 966 против 2 606 днем ранее, до 1 904 523.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 32 973 человека (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 7 477, до 1 702 667. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 168 883 человека.