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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с 9 сентября

Он опустился до 0,95

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,95 - минимума с 9 сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Впервые за долгое время ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель не превышает единицу. В Ростовской, Самарской и Свердловской областях он составил ровно 1, в Нижегородской области, а также Красноярском и Пермском краях, - 0,99, в Воронежской области - 0,97.

В Санкт-Петербурге индикатор снизился до 0,94, в Подмосковье - до 0,86, а в Москве - до 0,67, что стало минимальным значением с марта 2021 года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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