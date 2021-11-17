Озеро Шарташ в Екатеринбурге планируют очистить от мусора и донных отложений к 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Озеро Шарташ в Екатеринбурге планируют очистить от мусора и донных отложений в 2022-2024 годах, на эти цели по нацпроекту "Экология" направят порядка 446 млн рублей, сообщил журналистам в среду директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин.

Озеро Шарташ площадью 7,4 кв. км находится среди Шарташских каменных палаток - известных на Урале скал из плит матрацевидной формы, образовавшихся в результате выветривания породы, относятся к гранитному массиву, возраст которого - 300 млн лет. Памятник в 2020 году вошел в число 15 живописных мест России по версии сервиса Google Maps - наряду с Севкабель портом (Санкт-Петербург), природным заповедником "Столбы" (Красноярский край), кораблем-музеем Гото Предестинация (Воронеж), башней Сююмбике (Казань), мостом на остров Русский (Владивосток), Телецким озером на Алтае и другими.

"Мероприятия планируются к реализации в 2022-2024 годах, общий объем финансирования составит из федерального бюджета более 446 млн рублей. В соответствии с разработанной проектной документацией объем вынимаемых донных отложений составит более 460 тыс. куб. м <…>. Это нужная большая работа, которую долго ждали горожане", - сказал Зиганшин, отметив также, что планируется обустроить порядка десяти пляжей.

Он добавил, что в рекреационно-оздоровительный кластер "Шарташский", который формируется вокруг озера, до 2030 года планируется привлечь порядка 7 млрд рублей частых инвестиций. Средства будут направлены на создание основных входных групп парка с прилегающей инфраструктурой гостеприимства, эко-центра, деревни мастеров, где желающих будут обучать народным ремеслам. Кроме того, будет построен термальный комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей.