В Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути на 94 млн рублей дальневосточной субсидии

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная субсидия позволила отремонтировать в Улан-Удэ 2,5 км трамвайных путей, транспортную инфраструктуру обновили на 94 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в мэрии города.

"В этом году на средства единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировано 2,5 км трамвайных путей на четырех участках города. После работ улучшена плавность хода благодаря алюминотермитной сварке стыков, также минимизирован шум от колесных пар, созданы более комфортные условия для проезда пассажиров", - сообщили в администрации.

Работы провели в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районе. Последний раз ремонт на участках трамвайных путей там проводился с 1970 по 1997 год.

"В ходе капремонта обустроили также один автомобильный переезд и три пешеходных перехода новым материалом - вместо асфальта или бетонных плит уложили резинокордовые плиты, - отметили в мэрии. - Такую технологию на трамвайных путях применили в городе впервые. Обычно резиновые плиты устанавливают на железнодорожных переездах для более комфортного проезда машин. Они смягчают ударную нагрузку, гасят вибрацию, увеличивают сцепление зимой и летом в дождь".

В 2020 году для Улан-Удэ почти на 500 млн рублей госсубсидии закупили 15 новых трамваев производства Тверского вагоностроительного завода.

Единую дальневосточную субсидию выделили Бурятии по плану социального развития центров экономического роста Бурятии - его одобрила подкомиссия под председательством зампреда правительства России - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева 14 марта 2019 года. В план включили порядка 90 мероприятий.