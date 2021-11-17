Карта "Тройка" начнет действовать как проездной билет в Ростовской области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка", которая действует в Москве, будет работать на территории Ростовской области. Соглашение об этом подписали на площадке международного форума и выставки "Транспорт России" между правительством Москвы и правительством Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

"В первую очередь, соглашение касается самой современной не только в России, но и в мире карты "Тройка". <...> Пассажир получит возможность положить 50 рублей на карту "Тройка" в Москве, приехать в любой город Ростовской области и без всяких проблем воспользоваться разными видами городского транспорта", - сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также жители Ростовской области, по его словам, смогут использовать карту по приезде в Москву. Ликсутов добавил, что система "Тройки" позволит в режиме онлайн видеть пассажиропоток общественного транспорта Ростовской области.

По словам министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, региональные власти надеются на большую популярность карты в регионе. Он считает, что "Тройка" станет особенно удобной для туристов.

Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, "Тройка" начнет тестироваться в Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске. В 2022 году ее планируют запустить на территории всего региона.