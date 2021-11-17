Школы Оренбургской области получили 76 новых автобусов

ОРЕНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Учащиеся 67 школ и четырех интернатов Оренбургской области получили возможность добираться до своих учебных учреждений на новых автобусах, школам передали 76 единиц техники. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"76 новых автобусов отправились в 30 муниципальных образований Оренбуржья. Школьный автопарк пополнился 44 [автомобилями] ГАЗ и 32 [автобусами] ПАЗ. Новый транспорт отправился в 67 школ и четыре интерната. На закупку автомобилей из федерального бюджета было выделено около 160 млн рублей", - говорится сообщении.

По данным пресс-службы, автобусы полностью соответствуют стандартам и нормам по перевозке школьников, оборудованы ремнями безопасности и кнопками экстренной связи с водителем. Есть багажные полки для ранцев, у водителя работает наружная и внутренняя связь. При этом скорость машин ограничили 60 км/ч.

В Оренбургской области, как отмечается в сообщении, один из самых больших автопарков школьных автобусов в России. Почти 600 машин ежедневно перевозят более 11 тыс. детей. Благодаря новым автобусам школьники, по данным пресс-службы, смогут также ездить на различные соревнования, олимпиады и экскурсии.

Поставка новой техники в Оренбуржье актуальна и потому, что в регионе 40% школьников проживают в сельской местности, 78% школ - сельские, отмечают власти региона. С 2018 года в область поступил 201 автобус. В ближайшие два года правительство региона планирует закупить еще порядка 180 автомобилей.