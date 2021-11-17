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Пандемия COVID-19

Собянин: нагрузку коронавирусных госпиталей в Москве уменьшили на 1 тыс. мест

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил мэр

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на 1 тыс. коек. Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 904 523 случая заражения, из них 2 966 за последние сутки. Выздоровели 1 702 667 человек, умерли 32 973. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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